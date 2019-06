كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الجمعة، أن مدرب المانشافت يواكيم لوف نقل إلى المستشفى، وبالتالي سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

حيث أوضح الاتحاد في بيان له، أن لوف أصيب في عضلات الصدر خلال التدريب، ما أدى للضغط على أحد شرايينه، مشيراً إلى أن مساعده ماركوس سورغ سيعوض غيابه عن المباراتين المقبلتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، وذلك في 8 يونيو ضد مضيفه البيلاروسي، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا.

هذا وقال لوف في بيان الاتحاد الألماني:

“أشعر أنني بحالة جيدة، لكن عليّ الاعتناء بنفسي في الأسابيع الأربعة المقبلة”.

كما أضاف المدرب الفائز بكأس العالم 2014 بالبرازيل:

“أنا على اتصال دائم بأعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب وسنكون أيضاً على اتصال عبر الهاتف على هامش المباراتين الدوليتين المقبلتين”.

The post إصابة خطيرة تُبعد مُدرب المانشافت عن تصفيات كأس أوروبا لأربعة أسابيع! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا