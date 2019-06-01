موعد توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي ضد مواطنه توتنهام هوتسبير اليوم السبت على ملعب “واندو ميتروبوليتانو” ضمن قمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وهو نهائي إنجليزي خالص والذي ستنقله قناة bein sports الرياضية في بث مباشر من مدريد.

يأتي ليفربول إلى مباراة اليوم قادما من ريمونتادا هي الأبرز هذا العام أمام برشلونة 4-0 في إياب نصف النهائي بعد الخسارة قفي كامب نو 3-0 .

في المقابل يدخل توتنهام المباراة قادما من ريمونتادا أيضا ضد أياكس أمستردام بعد التعادل 3-3 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

ويواجه المدرب الألماني يورغن كلوب حلم الفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه كمدرب عندما يلتقي أمام توتنهام على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت.

كلوب يبحث عن فرض هيمنته أمام المدرب ماوريسيو بوتشيتينو والذي نجح في التغلب عليه مرتين في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

المدرب الألماني واجه نظيره الأرجنتيني في 9 مناسبات تمكن من تحقيق 4 انتصارات مع 4 تعادلات وهزيمة وحيدة مما يعني سيطرة كاملة لكلوب على حساب المدرب بوتشينيو في المواجهات المباشرة بين الثنائي.

فريق كلوب تمكن من تسجيل 13 هدفا بينما استقبل 11 هدفا في مواجهاته أمام بوتشيتينو مما يعني أن الكفة تكاد تكون متعادلة على مستوى تسجيل واستقبال الأهداف.

يذكر أن كلوب سبق له التعرض للهزيمة من قبل في 3 نهائيات أوروبية كان آخرها الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي في النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

واختار كلوب 23 لاعبا لخوض لقاء توتنهام فى نهائى دورى الأبطال يتقدمهم النجم المصرى محمد صلاح، بجانب عودة المهاجم البرازيلى روبرتو فيرمينو بعد تعافيه من الإصابة.

ويسعى ليفربول لحصد لقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، فى المقابل يطمح توتنهام للتتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز

الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر

الهجوم: ماني – فيرمينو – محمد صلاح

أما تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم فهي كالتالي ..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: روز – آلديرفايريلد – فيرتونخين – تريبيير

الوسط: سيسوكو – إيريك داير- كريستيان إريكسن

الهجوم: سون هيونج مين – ديلي آلي – هاري كين

ليفربول Vs توتنهام.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (النهائي).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1,HD2,HD3,HD4,4k .

الملعب : واندا ميتروبوليتانو .

المعلقين : رؤوف خليف (HD1) + خليل البلوشي (HD1) + يوسف سيف (HD2) + علي محمد علي (HD2) + عبدالصمد عبدالستار (HD3) + حفيظ دراجي (HD3) + محمد بركات (HD4) + هيثم فاروق (HD4) + رؤوف خليف (4k) .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي