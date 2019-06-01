أول تعليق من معتز المهدي بعد تتويجه بلقب هداف دوري الأبطال

احتفل معتز المهدي، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر، بإنجازه التاريخي، بتتويجه بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018، برصيد 7 أهداف، ليصبح بذلك أول لاعب ليبي يفوز بهذا اللقب.

وتفاعل معتز المهدي، مع خبر إنجازه التاريخي، حيث نشر صورته وهو يحصد إحدى الجوائز، في إشارة لتتويجه بلقب هداف القارة السمراء، وعلق على الصورة قائلا: “الحمد لله”.

و”المهدي” هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يفوز باللقب، دون أن يشارك في دوري المجموعات والأدوار الإقصائية للبطولة، وهو ما قد يصُعب على أي لاعب إفريقي كسر إنجازه.

ويُعد معتز المهدي صاحب إنجاز آخر في تلك النسخة من دوري الأبطال، حيث إنه صاحب أسرع هدف ليبي خارج الديار (41 ثانية) والذي سجله في شباك الهلال جوبا السوداني ببطولة دوري الأبطال.

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