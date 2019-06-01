حمدو الهوني يزين احتفالات الترجي باللقب الإفريقي

حصد فريق الترجي التونسي، الذي يلعب له محترفنا الدولي حمدو الهوني، لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد عدم استكمال مباراة إياب نهائي البطولة في ظل جدل تحكيمي كبير بسبب غياب تقنية “الفار”.

ونشر نجم فرسان المتوسط، حمدو الهوني، عدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، وهو يحتفل بتتويج “أبناء باب سويقة” باللقب القاري.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الترجي وضيفه الوداد، مساء الجمعة، حالة من الفوضى داخل أرضية ملعب استاد رادس الأولمبي، في ظل قرار تحكيمي مثير للجدل من الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 من عمر الشوط الثاني، لمدة تقارب النصف ساعة، في ظل اعتراض لاعبي الوداد على عدم احتساب هدف التعادل للاعبهم وليد الكارتي.

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