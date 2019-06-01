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نقابة الإعلاميين الرياضيين تستعد لتنظيم دورة تدريبية تحت شعار “نرتقي بأعلام رياضي هادف وبناء”

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 01 يونيو 2019 (وال)- تستعد نقابة الإعلاميين الرياضيين بليبيا، لتنظيم دورة تدريبية تخصصية في مجال الإعلام والصحافة، بمشاركة “40” مشاركًا من مختلف المناطق.

هذا وقد عقدت اللجنة المكلفة بتنظيم الدورة مساء الجمعة، اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة، ومدير الدورة محمود البشاري، ومشرف عام الدورة محمد الماني، ومساعد مدير الدورة مصطفى بوغرارة، لمناقشة عديد من الاقتراحات بشأن تنظيم الدورة في التاسع من شهر يونيو الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، بإشراف نخبة من الأستاذة والخبراء في مجال الأعلام والصحافة.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين السيد نصر الدين المهدوي، ومدير أدارة التدريب والتطوير بالنقابة الدكتور عصام الدناع، أنه تم وضع جدول زمني المتعلق بالدورة والتي ستنطلق يوم التاسع وحتى الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، بالتعاون مع جامعة بنغازي، تحت شعار “نرتقي بأعلام رياضي هادف وبناء”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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