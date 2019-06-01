الاتحاد العربي يرشح الأهلي طرابلس والنصر للمشاركة في البطولة العربية

كشفت تسريبات من داخل الاتحاد العربي لكرة القدم، أن الاتحاد قام بترشيح الأهلي طرابلس والنصر لخوض غمار البطولة العربية في نسختها المقبلة والتي تحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب.

ولم يصدر بيان رسمي عن الاتحاد العربي بالأندية المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية حتى الآن وتشير الأنباء إلى أنه ربما يتم ترشيح 3 أندية عن الكرة الليبية، إلا أن التسريبات أكدت أن الناديين الليبيين المشرحان لخوض مناسات النسخة القادمة من البطولة هما الأهلي طرابلس والنصر.

وجاء ترشيح الثنائي، للمشاركة بالبطولة بناء على اشتراطات الاتحاد العربي بمشاركة أندية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يتوافر في الأهلي طرابلس والنصر.

في السياق نفسه، رحبت مصادر مسؤولة في النادي الأهلي طرابلس بالمشاركة في النسخة الجديد للبطولة العربية في الموسم المقبل ممثلاً عن الأندية الليبية، وأشارت إلى أن هناك تواصل دائم بين اللجنة المنظمة للبطولة العربية ومسئولو الأهلي الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة خاصة بعدما شارك الفريق في الموسم الماضي .

وتحمل النسخة المقبلة اسم الملك محمد السادس، ملك المغرب، الذي تحتضن بلاده المباراة النهائية فى إبريل 2020.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية اقترحت أن تسحب قرعة دور الـ32 في شهر يوليو المقبل، على أن تُجرى منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر 2019.

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