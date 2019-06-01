من الخمس فنانين.. مع من شعرت نادين نجيم بالراحة؟

أجرت الإعلامية بوسي شلبي لقاءً مع الفنّانة نادين نجيم، وتحدّثت معها عن دورها في مسلسل “خمسة ونص” والنجاح الذي حققه.

وسألتها بوسي شلبي بمناسبة اسم المسلسل “خمسة ونص”، من هم أفضل 5 رجال اشتغلت معهم نادين نجيم وارتاحت في العمل الدرامي معهم.

قالت نجيم، اشتغلت في البداية مع يوسف الخال وكانت ثنائية رائعة بيننا، ثم قدّمنا “تشيللو”، مرة أخرى سوياً ومعنا الفنّان تيم حسن، ثم قدّمت مسلسل طريقي مع عابد فهد، ثم أحببني الجمهور أيضاً مع قصي خولي ومعتصم النهار، أنا احترت مع من أشعر بالراحة فلكل منهم له خصوصية في العمل معه، وشعرت بالراحة معهم جميعا ونجحنا معاً.

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