نهائي أوروبا .. “دَخْل سري” لا يعرفه أحد. اِقرأ لتعرف

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لم يعدا سراً تهافت مدن أوروبية كبرى على تسويق قدراتها أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنيل تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه هذا العام العاصمة الإسبانية مدريد، إذ سيشهد ملعب “واندا متروبوليتانو” معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني مواجهة من العيار الثقيل ليل اليوم السبت بين ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وسط ترقب كبير للمتعة الفنية، ومعرفة بطل كأس أبطال أوروبا لهذا الموسم، لكن ما لا يلحظه المتابعين هو العائد المادي الذي سينهال على العاصمة الإسباني في غضون ساعات قليلة، بعد أن بدأ تدفق المشجعين والسياح إلى مدريد اعتبارا من ليل يوم الخميس الماضي.

ويتوقع أن تصل عائدات هذه الليلة الكروية إلى أكثر من ربع مليار دولار أميركي، فيما استعدت مدريد بالعديد من الإجراءات التنظيمية، إذ طبعت أكثر من ربع مليون بطاقة لصعود القطارات، فيما يعتقد خبراء اقتصاديون أن المطاعم والمقاهي المنتشرة في العاصمة الإسبانية ستجني ربحا قد يتجاوز العشرين مليون دولار في غضون ساعات قليلة، فيما سجلت مكاتب حجز تذاكر السفر والإقامة في الفنادق نسب إقبال غير متوقعة، فيما تضاعف سعر المبيت في الغرفة الفندقية من الخميس الماضي إلى نحو ثلاث أضعاف سعرها العادي في مثل هذا الوقت من كل عام.

وبحسب أرقام نشرتها الصحف الرياضية الإسبانية عن “الدخل السري” الذي سيرافق استضافة مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فقد وصل إلى العاصمة مدريد في غضون الأيام الثلاث الماضية ما لا يقل عن مائة ألف سائح إضافي يُعْتقد أن كل واحد منهم وفق تقديرات غير رسمية سينفق نحو 500 دولار أثناء إقامته في مدريد على الفنادق والمطاعم والسياحة في هذه العاصمة الأوروبية.

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