المهدي هدافا لدوري أبطال أفريقيا

تحصل مهاجم فريق النصر معتز المهدي على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا بتسجيله لـ7 أهداف مع فريقه الذي لم يتأهل لدوري المجموعات إذ اقتصرت مشاركة النصر على الأدوار التمهيدية فقط.

واعتلى المهدي قائمة هدافي البطولة يليه سندي كاجبري مهاجم سيمبا التنزاني برصيد 6 أهداف.

وانضم المهدي بهذه الجائزة إلى مجموعة من أساطير النصر التي تحصلت على ألقاب فردية أفريقية وعربية حيث تصدر فوزي العيساوي عام 1985 قائمة الهدافين مع فريقه النصر ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية ووصل النصر أثناءها إلى نصف النهائي قبل أن ينسحب لأسباب سياسية، كما تصدر محمد عبدالسلام الشهير بلقبه “الشبة” هدافي البطولة العربية للأندية عام 1998 والتي أقيمت في بيروت.

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