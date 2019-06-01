روما يرغب في التعاقد مع غاتوزو

عقب رحيله عن ميلان بقراره الشخصي، بدأت الصحافة الإيطالية ربط المدرب جينارو غاتوزو بتدريب إحدى الفرق الكبرى في الكالشيو حيث ذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن أسطورة النادي فرانشيسكو توتي قد تواصل فعليا مع غاتوزو وقام بسؤاله عن رغبته في تدريب روما الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن غاتوزو في صدد رفض العرض لأنه لا يرغب في قيادة مشروع جديد مرهق بعد 18 شهرا قضاها مع ميلان كانت مليئة باللحظات الصعبة.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ميلان السابق قد يتجه لتدريب فيورنتينا الموسم المقبل خاصة بعد التغيير الذي سيطرأ على إدارة النادي الحالية.

ويعد غاتوزو ضمن الأسماء المرشحة لقيادة روما بجانب مدرب بولونيا سينسيا ميهالوفيتش وروبرتو دي زيربي.

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