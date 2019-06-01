ضيف الله لـ218: جمهور النصر أذهلني وحب الليبيين غمرني

على خلفية زيارته إلى ليبيا بدعوة من قبل مجلس إدارة النصر واللجنة المسؤولية على احتفالية مهرجان الوفاء التي أقيمت يوم 23 رمضان بمناسبة الذكرى الأولى لتتويج النصر الموسم الماضي بطلا للدوري الممتاز، قال المهاجم التونسي المهدي بن ضيف الذي ارتدى غلالة النصر موسم 2009-2010 إنه كان سعيدا بمشاركته مشجعي النصر فرحتهم.

وأضاف ضيف الله في تصريحات لـ218 إنه شعر بالذهول أثناء دخوله لأرضية الملعب من جمهور النصر الذي غمره بمشاعر الحب بعد فراق دام لسنوات بينه وبينهم.

وحول إمكانية عودته لارتداء ألوان النصر، قال النجم التونسي إنه يبلغ الآن من العمر 35 عاما ويرغب في إنهاء مشواره الكروي في الملاعب بنهاية الموسم القادم ورغم رغبته في العودة لتمثيل النصر مجددا، إلا أنه يؤمن بحكمة كرة القدم التي تفسح المجال على الدوام للاعبين الشباب لكنه في الوقت ذاته قد يعود مستقبلا بمنصب إداري وتدريبي لاسيما وأنه يرتبط بعلاقة وثيقة بإدارة مشجعي وإدارة النصر.

ومثل ضيف الله ألوان النصر في موسم ظل راسخا في أذهان مشجعي الفريق وأشرف على تدريبه في تلك الفترة المدرب الوطني جمال بونوارة واختتم ذلك العام بتتويج الفريق بكأس ليبيا لكرة القدم عقب فوز الفريق في المباراة النهائية على حساب المدينة بـ2-1 موسم 2009-2010

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