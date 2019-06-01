أندية صينية تنتظر قرار اليوفي بشأن هيغوايين

اقترب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين من توديع الدوريات الأوروبية والانتقال إلى الدوري الصيني حيث أشارت بعض التقارير الصحفية عن انتظار الأندية الصينية قرار يوفنتوس بشأن تخليه على هيغوايين من عدمه لتقديم عروضها لضمه.

ومر المهاجم الأرجنتيني بموسم متقلب، إذ انتقل في بدايته إلى ميلان ولعب 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف لينتقل من بعدها إلى تشلسي ويساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على حساب أرسنال في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يلمح يوفنتوس حتى الآن على إمكانية إعادة هيغوايين حتى يعين مدربه الجديد الذي سيقرر بقاء اللاعب في خطته أو رحيله ببيع عقده والاستفادة من الأموال التي سيجنيها من بيعه.

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