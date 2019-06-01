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عمومية الاتحاد تدعو إلى اجتماع طارئ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الجمعية العمومية بنادي الاتحاد منتسبيها إلى اجتماع طارئ سيقام الأحد المقبل بمقر النادي هدفه تحديد موعد لانتخابات مجلس إدارة النادي ومناقشة بعض التفاصيل الأخرى.

وكانت اللجنة التسيرية الحالية بنادي الاتحاد برئاسة موسى الشيباني قد أعلنت عدم استمرارها على هرم النادي نهاية شهر أبريل الماضي، حيث بينت أنها لا تستطيع التمديد لولاية رابعة داعية اللجنة العمومية إلى اتخاذ التدابير للازمة بغية تعيين لجنة تسييرية جديدة أو إجراء انتخابات للنادي.

ويشهد نادي الاتحاد خلال شهر رمضان الحالي نشاطات ثقافية ودينية كما شارك فريق كرة القدم داخل الصالات ببطولة الروضان المقامة في الكويت وغادر السباق في الدور الثاني من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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