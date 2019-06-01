سيميدو بين طاولة البارسا وأتلتيكو

أبدى فريق برشلونة الإسباني استعدادته للتخلي عن مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصالح أتلتيكو مدريد.

وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية إن إدارة الفريق الكاتالوني ستجلس مع مسؤولي أتلتيكو مدريد للتفاوض حول إمكانية انتقال الظهير الأيمن إلى ملعب “واندا موتروبوليتانو” في مدريد.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يأمل في تعويض رحيل الإسباني خوانفران في نهاية الموسم الماضي حيث يطمح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الظفر بخدمات سيميدو، لكن برشلونة لن يوافق على بيع اللاعب إلا في حال تلبية جميع المطالب المالية حيث يعتبر اللاعب ضمن خطة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للتخلي عن اللاعب البرتغالي 100 مليون يورو حيث تلقي البلوغرانا العديد من العروض للتعاقد مع اللاعب من مانشستر يونايتد وأرسنال والعديد من الأندية الأخرى.

ويأمل سيميدو البالغ من العمر 25 عاماً الرحيل عن فريقه وذلك بسبب المنافسة الكبرى مع سيرجيو روبيرتو حيث يسعى للمشاركة بشكل أكبر مع أي فريق جديد.

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