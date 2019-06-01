كونتي يطالب باستعادة كوفاسيتش

طالب مدرب إنتر ميلانو الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وإعادته إلى ملعب “جوزيبي مياتزا” الموسم المقبل.

ويعد كوفاسيتش واحداً من أهم الأسماء المطلوبة في قائمة المدرب الإيطالي والذي أصبح مدرباً للفريق الإيطالي الأيام الماضية، ويسعى كونتي لتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين في خط الوسط أبرزهم باريلا من كالياري وكييزا من فيورنتينا إضافة إلى المهاجم إيدين دجيكو من روما وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وكان كوفاسيتش قد انضم إلى إنتر ميلانو قادماً من دينامو زغرب في أول تجربة احترافية خارج كرواتيا في صفقة وصلت إلى 11 مليون يورو في عام 2013، لكن النيراتزوري باعه إلى ريال مدريد عام 2015 مقابل 38 مليون يورو لتتم إعارته إلى تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي.

ويمتد عقد اللاعب الكرواتي مع ريال مدريد إلى عام 2021 حيث تقدر قيمة اللاعب في الميركاتو حالياً بقرابة 35 مليون يورو نظراً لعدم مشاركته بشكل أساسي مع تشيلسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية