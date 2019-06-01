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دجوكوفيتش يعزز تقدمه في “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بتغلبه على الإيطالي سالفاتوري كاروسو بثلاث مجموعات دون مقابل.

ولم يحتاج دجوكوفيتش إلى معاناة في أشواط المباراة حيث حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، ليعود في المجموعة الثانية ويبسط سيطرته والتي كللت بالفوز بنفس النتيجة، لينهي اللاعب الصربي المجموعة الثالثة بستة مقابل اثنين، ليحسم المباراة في ساعتين وأربع دقائق.

ورفع اللاعب الصربي بهذا الفوز عدد انتصاراته المتتالية في بطولات الغراند سلام إلى 24 انتصاراً وليتأهل إلى دور الـ16.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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