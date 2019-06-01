أوساكا تغادر “رولان غاروس”

ودعت المصنفة الأولى عالمياً اليابانية نعومي أوساكا الدور الثالث من بطولة رولان غاروس المفتوحة بعدما سقطت في فخ الخسارة أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا بجموعتين دون مقابل.

ولم تستطع أوساكا مجارة اللاعبة التشيكية في المجموعة الأولى والتي أنهتها سينياكوفا بستة أشواط مقابل أربعة، لتعود اللاعبة التشيكية في المجموعة الثانية وتتمكن من الفوز على المصنفة الأولى بستة مقابل اثنين.

وبذلك تتوقف سلسلة انتصارات أوساكا عند 16 انتصاراً متتالياً في البطولات الأربع الكبرى بعدما توجت ببطولة أميركا المفتوحة نهاية 2018 وأستراليا المفتوحة بداية العام الحالي على التوالي.

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