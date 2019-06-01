ليفربول.. “البطل”

توّج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي استضافها ملعب وانداميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولم ينتظر ليفربول إلا لدقيقة واحدة وثمانٍ وأربعين ثانية ليسجل له نجمه المصري محمد صلاح أول أهداف المباراة وثاني أسرع هدف في تاريخ النهائي عبر ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم البديل البلجيكي ديفوك أوريجي من إحراز الهدف الثاني للريدز قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

ليتمكن ليفربول من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه في الأعوام الـ14 الأخيرة بعدما توج عام 2005 باللقب على حساب ميلان الإيطالي بركلات الترجيح في نهائي أسطنبول الشهير.

وكرر النجم المصري محمد صلاح إنجاز النجم الجزائري رابح ماجر ليصبح ثان لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية بعد نهائي عام 1987 والذي جمع بين بورتو البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني.

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