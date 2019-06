المنتخب البرتغالي يُودع كأس العالم للشباب مُبكراً

فَشِلَ منتخب البرتغال في بلوغ دور الـ16 لكأس العالم للشباب، المقامة حالياً في بولندا، إثر تعادله أمام نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 1-1 الجمعة، في الجولة الثالثة من دور االمجموعات.

حيث اكتفى منتخب البرتغال بالمركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، ولم يدخل حتى في قائمة أفضل أربعة منتخبات من أصل ستة احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

كما اقتنصت كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية في هذه المجموعة، بفضل الفوز الذي حققته على متصدر المجموعة، نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 للمونديال:

السنغال، كولومبيا، بولندا، إيطاليا، اليابان، الإكوادور، الأوروغواي، نيوزيلندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، فرنسا، مالي، بنما، الأرجنتين، وكوريا الجنوبية.

