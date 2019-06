سيدة فرنسية تتهم نيمار باغتصابها وتتقدم بشكوى ضده

كشفت مجموعة من وسائل الإعلام أن البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، متهم باغتصاب سيدة في العاصمة باريس.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن نيمار متهم باغتصاب امرأة في باريس.

ورفض ممثلي نيمار التعليق، وهم في انتظار مزيد من التفاصيل عن الاتهام.

هذا وقالت وكالة “رويترز” أن ممثل نيمار لم يستجب فوراً لطلب التعليق.

وكانت مواقع برازيلية قد ذكرت أن إحدى السيدات تقدمت بشكوى لدى الشرطة في ساوباولو البرازيلية تتهم من خلالها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس.

