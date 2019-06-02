نادي الصمود غدامس ينهي بطولة تنس الطاولة

تميزت غدامس طيلة شهر رمضان بتنظيم التظاهرات الرياضية تحديدا بنادي الصمود الذي استضاف بطولة دوري تنس الطاولة بمشاركة أربعة وعشرين رياضيا ثمانية منهم شاركوا بمنافسات الأواسط وستة عشر لاعبا بفئة الكبار.

وعلى صعيد النتائج تمكن الرياضي بفئة الكبار عيسى كاكي من الفوز على حساب عبدالباسط البكاي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليختتم المنافسات بتحقيقه للقب على أمل أن يحافظ عليه العام القادم.

وأقيمت بطولة تنس الطاولة على مدار خمسة أيام متواصلة وحظيت بمتابعة كبيرة من قبل عشاق لعبة التنس في غدامس.

واستضافت غدامس في شهر رمضان دوريات على صعيد مختلف الألعاب الفردية أو الجماعية في كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة.

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