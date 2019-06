ميسي: لست متأكد من المشاركة في كأس العالم عام 2022

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه ليس متأكداً من مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في العام 2022، وستقام لأول مرة بالتاريخ في فصل الشتاء.

حيث قال الساحر الأرجنتيني فب تصريحات صحفية: “لا أعرف ما إذا كنت سألعب في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر، كل شيء بيد الله”. وتابع ميسي: “الآن أشعر براحة بدنية رائعة، لكن عمري الآن 32 عاماً تقريباً، لا أعرف كيف سأشعر في المستقبل، يمكن أن يحدث الكثير، آمل أن أتمكن من تجنب الإصابات الخطيرة”.

