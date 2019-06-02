الإعلان الرسمي يفصل دزيكو عن الإنتر

بات إعلان الإنتر عن صفقة انتقال المهاجم البوسني ايدين دزيكو إلى صفوفه قادما من روما مسألة وقت ليس أكثر إذ حسم النيراتزوري الأمور مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 13.5 مليون يورو وبعقد لأربع سنوات وبراتب سنوي يصل لحوالي 4 ملايين يورو.

وأشارت شبكة سبورت ميدياسيت إلى أن اللاعب البوسني سينتقل إلى الإنتر بطلب من قبل المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتي الذي كان يرغب في ضمه موسم 2017 حين كان مدربا لفريق تشلسي الإنجليزي.

ويرغب الإنتر في تقليل الفجوة بينه وبين يوفنتوس البطل من خلال إبرام العديد من الصفقات التي من شأنها إعادة الفريق إلى سابق عهد ضمن أندية النخبة بإيطاليا.

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