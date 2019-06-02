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الإعلان الرسمي يفصل دزيكو عن الإنتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بات إعلان الإنتر عن صفقة انتقال المهاجم البوسني ايدين دزيكو إلى صفوفه قادما من روما مسألة وقت ليس أكثر إذ حسم النيراتزوري الأمور مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 13.5 مليون يورو وبعقد لأربع سنوات وبراتب سنوي يصل لحوالي 4 ملايين يورو.

وأشارت شبكة سبورت ميدياسيت إلى أن اللاعب البوسني سينتقل إلى الإنتر بطلب من قبل المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتي الذي كان يرغب  في ضمه موسم 2017 حين كان مدربا لفريق تشلسي الإنجليزي.

ويرغب الإنتر في تقليل الفجوة بينه وبين يوفنتوس البطل من خلال إبرام العديد من الصفقات التي من شأنها إعادة الفريق إلى سابق عهد ضمن أندية النخبة بإيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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