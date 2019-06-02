ربيانة بطلا لدوري بن يونس الرمضاني

بنغازي 02 مايو 2019 (وال) – توج فريق ربيانة بدوري فقيد الرياضة سعاد مناع لكرة القدم الخماسية، عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب الجغبوب بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس السبت – على ملعب الصخرة.

وشهد ملعب الصخرة في منطقة بن يونس حضور جماهيري كبير، سيما أن المباراة توسطها ثنائي تحكيمي متكون من الحكمان (عصام الجهاني) و (أحمد الجروشي)، هذا وقد تبادل الفريقان الهجمات على المرميين إذ كانت الأفضلية نسبية نوعا ما لفريق الجغبوب وذلك بواسطة لاعبه ( خالد مجدي).

وقبيل انتهاء الشوط الأول بثواني باغت اللاعب (أحمد الهرام) لاعب ربيانة الجميع عندما استفاد من عرضية (محسن العدولي) واضعا رأسية ماكرة في شباك الحارس (أصيل المقصبي) لتنتهي مجريات المباراة بهدف دون رد، ويحسم ربيانة الأمور لمصلحته متوجا نفسه بطلا للنسخة الثانية من عام التسامح.

اللجنة المنظمة والمشرفة على البطولة اختارت اللاعب (أحمد الهرام) على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما تحصل اللاعب إبراهيم سالم على جائزة هداف البطولة فيما نال (زياد الفزاني) جائزة أفضل حارس بالبطولة.(وال – بنغازي) س أ / أ د

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