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مساعٍ لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ بمقره بالعاصمة طرابلس مع مدربي الأندية المعتمدة لدى اتحاد اللعبة وذلك لوضع الترتيبات النهائية لاختيار المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات الخارجية الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بتركيا إضافة إلى المشاركة المتوقعة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ والتي ستستضيفها البوسنة .

وستجرى تصفيات ومعسكر إعدادي لاختيار المنتخبين بمسرح مدرسة خليفة الحجاجي بالعاصمة طرابلس، ومن المتوقع مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات الخارجية حتى نهاية العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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