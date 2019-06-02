مساعٍ لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي

اجتمع رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ بمقره بالعاصمة طرابلس مع مدربي الأندية المعتمدة لدى اتحاد اللعبة وذلك لوضع الترتيبات النهائية لاختيار المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات الخارجية الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بتركيا إضافة إلى المشاركة المتوقعة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ والتي ستستضيفها البوسنة .

وستجرى تصفيات ومعسكر إعدادي لاختيار المنتخبين بمسرح مدرسة خليفة الحجاجي بالعاصمة طرابلس، ومن المتوقع مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات الخارجية حتى نهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية