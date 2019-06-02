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سيرينا ويليامز تحزم حقائبها من “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودعت الأمريكية سيرينا ويليامز بطولة رولان غاروس بعد خسارتها أمام مواطنتها صوفيا كينيين بمجموعتين دون رد.

وتوقفت مساعي اللاعبة الأميريكية المخضرمة بعدما خسرت المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين ، لتعود وتفقد المجموعة الثانية بسبعة أشواط لخمسة.

لتضرب صوفيا كينيين موعدا مع المصنفة الثامنة الأسترالية أشلي بارتي في ثمن نهائي البطولة ولتفشل سيرينا في مطاردة الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت سميث كورث حيث توجت سيرينا ببطولة أستراليا المفتوحة عام ألفين وسبعة عشر في آخر لقب لها على صعيد البطولات الكبرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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