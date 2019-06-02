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إسدال الستار على دوري الأشبال الرمضاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسدل الستار على دوري الأشبال الرمضاني للناشئين بغدامس والذي أشرف عليه نادي الصمود في المدينة، حيث شهد حضور أولياء أمور الناشئين وبعض اللاعبين القدامى في عرس جماهيري بهيج.

واستهلت الاحتفالية بتقديم عرض لفريق الألعاب القتالية بالنادي كبادرة لولادة فريق الكاراتيه بنادي الصمود، وبقيادة الحكمين عبد القادر هيبة وعادل حسن، انطلقت المباراة النهائية بين فريقي الشعلة والنجوم والتي شهدت تكافؤا في الأداء واستمتع الجمهور طيلة مجريات اللقاء الذي اتسم بالندية والإثارة.

وتوج في نهاية المباراة فريق الشعلة باللقب بعدما حسم المباراة بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتحصل الناشئ أحمد الصغير على جائزة أحسن لاعب في الدوري وتم تتويج اللاعبين الفائزين بالميداليات وكأس البطولة وسط حشود الجمهور الحاضر للمباراة النهائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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