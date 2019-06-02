مكتب الرياضة المرج يختتم منافسات دوري القطاعات الإنتاجية والخدمية

المرج 02 يونيو 2019 (وال)- اختتم مكتب الرياضة ببلدية المرج منافسات دوري القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلدية.

هذا وأقام مكتب الرياضة ببلدية المرج مساء السبت، حفل ختامي بحضور عدة شخصيات بينها عضو مجلس النواب منعم بوحسن، ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن المرج عقيد وهبي أنور الرخّ، والمستشار المالي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة عقيد العارف المنصوري، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الرياضي بالمدينة.

وتخللت الاحتفالية تتويج فريق الإفريقي ببطولة الدوري وحصوله على الترتيب الأول، وفريق التعاون لحصوله على الترتيب الثاني، وفريق الطيران لحصوله على الترتيب الثالث، وتكريم عدة جهات، واللاعبين : أفضل حارس، أفضل لاعب، هداف الدوري، وفريق الذي تحصل على دوري الناشئين.

كما تخلل الحفل تكريم كل من رئيس الأركان العامة سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس المجلس التسييّري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب، ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج عقيد وهبي أنور الرخّ، كما تم تكريم مكاتب الشباب والرياضة المرج والساحل، وتقديم درع لشهداء الكرامة بمدينة المرج، وتكريم اللجنة المنظمة لدوري المدينة الرياضية الرمضاني، وكل من ساهم في إنجاح الدوري. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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