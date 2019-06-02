رودريغيز قد ينضم إلى كرستيانو في يوفنتوس

أشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي المختص بسوق الانتقالات بأن حامل لقب الدوري ووصيف المسابقة نابولي يسعيان بقوة للتعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغز المعار من ريال مدريد إلى بايرن ميويخ.

وذكر الموقع بأن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يحاول إقناع اللاعب الكولومبي الذي لعب معه في ريال مدريد لعدة مواسم، ووفقاً للتقارير بأن رونالدو تواصل مع رودريغيز وأعرب له نيته أن يخوض تجربة معه في البيانكونيري.

من جانب آخر يسعى نابولي لضمان خدمات اللاعب الكولومبي بعدما أصر رئيس نادي الجنوب الإيطالي أوريليو دي لورينتس بأنه سيبرم صفقة من العيار الثقيل في الأيام المقبلة لتكون أولى التعاقدات التي سيعزز بها الفريق ومدربه كارلو أنشيلوتي.

وأقتربت إعارة ريال مدريد للاعب الكولومبي حيث ستنتهي فترة رودريغيز مع الفريق البافاري في الـ30 من يونيو المقبل لكن اللاعب سيشارك حينها مع منتخب بلاده في كوبا أميركا والتي ستستضيفها البرازيل في الشهر الجاري.

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