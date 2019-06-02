الماتادور يواصل التقدم في “رولان غاروس”

ضمن المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال مكانه في دور الثمانية من بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى بتغلبه على الأرجنتيني خوان لونديرو بثلاث مجموعات دون مقابل في الدور الثالث للبطولة .

وتخطى الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، وفي المجموعة الثانية استطاع نادال خطف نقاط المجموعة بستة أشواط مقابل ثلاثة ليعود في المجموعة الثالثة والتي لم يجد فيها المصنف الثاني عالمياً أي صعوبة في حسمها لتنتهي بستة مقابل ثلاثة في مباراة استغرقت من اللاعب الإسباني ساعتين و13 دقيقة .

وبذلك يواصل نادال حملة الدفاع عن لقبه في البطولة التي سيدافع عن ألقابه الـ11 عندما يواجه الفائز من مباراة الياباني كي نيشيكوري والفرنسي نينوا بيير في ربع النهائي .

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