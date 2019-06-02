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الماتادور يواصل التقدم في “رولان غاروس”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال مكانه في دور الثمانية من بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى بتغلبه على الأرجنتيني خوان لونديرو بثلاث مجموعات دون مقابل في الدور الثالث للبطولة .

وتخطى الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، وفي المجموعة الثانية استطاع نادال خطف نقاط المجموعة بستة أشواط مقابل ثلاثة ليعود في المجموعة الثالثة والتي لم يجد فيها المصنف الثاني عالمياً أي صعوبة في حسمها لتنتهي بستة مقابل ثلاثة في مباراة استغرقت من اللاعب الإسباني ساعتين و13 دقيقة .

وبذلك يواصل نادال حملة الدفاع عن لقبه في البطولة التي سيدافع عن ألقابه الـ11 عندما يواجه الفائز من مباراة الياباني كي نيشيكوري والفرنسي نينوا بيير في ربع النهائي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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