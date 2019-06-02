ختام دوري “سيف علي خميس” بالقعيرات

تحت شعار “سيف علي خميس سيعود أقوى”، اختتم نادي الأمل بمنطقة القعيرات دورية لكرة القدم الخماسية بمشاركة 5 فرق ناشئة من المنطقة في أجواء رياضية غلب عليها النظام طيلة أيام المباريات.

وشاركت فرق النصر والتحدي والنسور والمستقبل والصمود في منافسات الدوري طيلة أيام الشهر الكريم وهدفت البطولة إلى تنمية قدرات اللاعبين وإبعادهم عن ضغط النتيجة.

وتأتي هذه البادرة في محاولة من قبل نادي الأمل بالقعيرات للوقوف بجانب اللاعب سيف خميس نفسيا ومعنويا سعيا منها لعودته لممارسة كرة القدم مجددا.

وتعيش المدن الليبية هذه الأيام على وقع ختام الدوريات الرمضانية ووصولها للمراحل الأخيرة تزامنا مع نهاية شهر رمضان.

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