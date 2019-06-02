اختتام بطولة الهلال الودية للبراعم

منذ اليوم الثالث من رمضان بدأت بطولة الهلال الودية للبراعم، وها هي اليوم تشهد حفل اختتامها بتتويج أكاديمية حي الزيتون برمز المسابقة على حساب الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

في ملاعب الكرة الخماسية بنادي الهلال كانت المنافسات على أشدها واستطاع الفريق المتوج برمز الكأس أن يحصد الانتصارات تواليا بفوارق عريضة وإحراز أهداف كثيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 11 هدفا.

وبحضور جماهير بأعداد محترمة تم تكريم الفائزين وتسليمهم رمز البطولة وزينوا أعناقهم بالميداليات الذهبية أما جائزة الهداف فذهبت إلى سفيان البرداح من نادي الهلال.

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