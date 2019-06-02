اخبار الرياضة

اختتام بطولة الهلال الودية للبراعم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ اليوم الثالث من رمضان بدأت بطولة الهلال الودية للبراعم، وها هي اليوم تشهد حفل اختتامها بتتويج أكاديمية حي الزيتون برمز المسابقة على حساب الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

في ملاعب الكرة الخماسية بنادي الهلال كانت المنافسات على أشدها واستطاع الفريق المتوج برمز الكأس أن يحصد الانتصارات تواليا بفوارق عريضة وإحراز أهداف كثيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 11 هدفا.

وبحضور جماهير بأعداد محترمة تم تكريم الفائزين وتسليمهم رمز البطولة وزينوا أعناقهم بالميداليات الذهبية أما جائزة الهداف فذهبت إلى سفيان البرداح من نادي الهلال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك