اخبار الرياضة

استمرار دوري نقابة المهن الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما زالت المنافسات في ملاعب الخماسيات بنادي التحدي مستمرة إلى اليوم فالدوري الرمضاني الذي نظمته القطاعات الصحية لم يصل بعد إلى أدواره النهائية التي يتبارى فيها 16 فريقا.

ودأبت نقابة المهن الطبية التي تشرف على الحدث الكروي على تنظيمه كل سنة، وها هو في نسخته الخامسة يشهد نجاحا منقطع النظير بمشاركة جل المرافق الصحية والعيادات والمستشفيات في بنغازي.

وفي أجواء اتسمت بالروح الرياضية، وصلت لجنة التنظيم للهدف الرئيسي الذي تصبو إليه وهو تنشيط القطاعات الطبية وخلق جو من التنافس الشريف لإدخال البهجة على جميع الموظفين والمشاركين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك