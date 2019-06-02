استمرار دوري نقابة المهن الطبية

ما زالت المنافسات في ملاعب الخماسيات بنادي التحدي مستمرة إلى اليوم فالدوري الرمضاني الذي نظمته القطاعات الصحية لم يصل بعد إلى أدواره النهائية التي يتبارى فيها 16 فريقا.

ودأبت نقابة المهن الطبية التي تشرف على الحدث الكروي على تنظيمه كل سنة، وها هو في نسخته الخامسة يشهد نجاحا منقطع النظير بمشاركة جل المرافق الصحية والعيادات والمستشفيات في بنغازي.

وفي أجواء اتسمت بالروح الرياضية، وصلت لجنة التنظيم للهدف الرئيسي الذي تصبو إليه وهو تنشيط القطاعات الطبية وخلق جو من التنافس الشريف لإدخال البهجة على جميع الموظفين والمشاركين.

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