فرنسا تفوز على بوليفيا وديا

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره البوليفي، الأحد، في مباراة ودية جمعت بينهما، حيث افتتح الديوك باب التسجيل بواسطة توماس ليمار في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم المنتخب الفرنسي يتقدمهم لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا قبل المواجهة المرتقبة للديوك أمام تركيا لحساب تصفيات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

ويقدم المنتخب الفرنسي منذ تتويجه ببطولة كأس العالم الصيف الماضي عروضا قوية جعلته المنتخب الأفضل في العالم لما يمتلكه من عناصر قوية.

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