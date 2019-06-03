بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة .. اختتام دوري شهداء كركورة

كركورة 02 مايو 2019 (وال) – زار مساء اليوم الأحد معالي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة السيد سالم بوزريدة محلة كركورة لحضور مباراة التتويج ومنح الفريق المستحق للفوز كأس دوري شهداء كركورة لعام 2019 حيث تمكن فريق التحدي من الظفر بالكأس ليتوج بطلا لدوري شهداء كركورة .

وأطلق الحكم عبد الباسط سعيد صافرته إيذانا بانطلاق مجريات المباراة والتي جمعت فريقي التحدي والنصر على أرضية ملعب شهداء كركورة على تمام الساعة الخامسة مساءً .

وبعد انطلاقة الشوط الأول مارس كلا الفريقين ضغطاً مكثفاً لضمان الفوز حيث تمكن فريق الهلال في أكثر من فرصة من هز شباك نظيره فريق النصر فيما حاول فريق النصر مقاربة النتيجة حتى يتمكن في شوط المبارة الثاني من تغيير مجريات المباراة لصالحه .

ولكن الزلات الدفاعية وتكثيف فريق الهلال للهجمات جعل الفوز من نصيب فريق التحدي ليتوج الفريق بطلا لدوري شهداء كركورة لعام 2019 .

هذا وانتهت المبارة بفوز فريق التحدي بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 أهداف لفريق النصر .

وفي تصريح خاص __ لوكالة الأنباء الليبية أهدى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة السيد سالم بوزريدة هذا الفوز لشهداء منطقة كركورة خاصةً وشهداء الوطن عامة .

وأكد بوزريدة أن الحكومة الليبية المؤقتة ترعى وتتابع كل النشاطات الرياضية عن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأن الحكومة تدعم وتشد على أيدي كل من يقوم برعاية هذه النشاطات، مشيراً إلى ضرورة رفع وتيرة النشاطات الرياضية والتي تعزز التسامح وتدعم التلاحم الوطني .

وحول خطط الهيئة العامة للشباب والرياضة للتطوير، أوضح بوزريدة أن الحكومة المؤقتة تدرس خطة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الرياضية مؤكداً في الوقت ذاته أن المناطق الصغيرة لم تستثنى من خارطة عمل الحكومة وستشهد تغيراً ايجابياً ملحوظاً .

ومن جهته، أثنى الحاج صالح سالم المشيطي أحد أعيان ومشايخ محلة كركورة على السادة الحضور على رأسهم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة واعيان والمناطق المجاورة على رأسها أعيان منطقة المقرون لحضورهم هذا المحفل دعما وتشجيعا للنشاطات الرياضية وتأكيدا على تعزيز دور الشباب في تقريب المسافات والتسامح والترابط الاجتماعي .

وعن الفريق المتوج عبر مهاجم فريق التحدي فرج إبراهيم المشيطي عن سعادته بنجاح دوري التسامح في كركورة رغم محدودية الإمكانيات وضيق الوقت .

وأهدى المشيطي هذا الفوز إلى شهداء ملاحم الكرامة والشرف شهداء الوطن ، مثنيًا على السادة اللجنة الرياضية لمنطقة كركورة على دورها في الحرص على المشاركة في دوريات التسامح رمضان لهذا العام في بلدية قمينس وما جاورها . ( وال – كركورة) ع م/ ع ع

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