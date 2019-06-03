اتحاد العاصمة الجزائري ينافس البنزرتي التونسي على ضم خالد مجدي

حصل خالد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على عرض للاحتراف في صفوف فريق اتحاد العاصمة بطل الدوري الجزائري اعتباراً من الموسم الكروي الجديد.

وكان البنزرتي التونسي قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مهاجم النصر، إلا أن إدارة الفريق النصراوي مازالت تبحث العرض ولم ترد على إدارة الفريق التونسي حتى الآن.

يأتي ذلك في ظل توقف بطولة الدوري الليبي بسبب الأحداث الأمنية الراهنة، ورغبة العديد من الأندية التونسية والجزائرية في استقطاب المواهب الليبية البارزة بعد أن قدم المحترفون الليبيون مستوى مميز مع أنديتهم في البطولات المحلية والقارية.

ويعتبر نادي البنزرتي أكثر الأندية جدية في الحصول على خدمات مهاجم النصر، بعد أن قدم اللاعب مع الفحامة مستوى جيد خلال بطولتي دوري الأبطال والدوري الليبي قبل توقفه.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد ضم مجدي إلى صفوف الفرسان في المعسكرات الأخيرة للمنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بعد ظهوره بمستوى لافت للنظر مع فريقه، وقدم مجدي مباراة جيدة أمام بتسوانا في الجولة قبل الأخير من التصفيات.

ويتميز خالد مجدي بصغر السن، كما أنه يجيد في أكثر من مركز في الخطوط الهجومية حيث يلعب كرأس حربة وخلف المهاجمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية