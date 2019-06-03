“غول” الطائرة الليبية يتوج بثلاثة ألقاب مع الترجي التونسي في أول مواسمه الاحترافية

حقق محمد الغول، محترفنا الدولي في الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الترجي التونسي، موسماً متميزاً مع فريق باب سويقة، وتوج اللاعب بثلاث ألقاء محلية مع الفريق خلال موسمه الاحترافي الأول مع الفريق.

ووصف الغول تجربته الاحترافية مع الترجي التونسي بأنها كانت مغامرة جديدة وتحدي جديد خاضه، وتحمل الكثير من المتاعب، إلا أن التجربة أثمرت عن 3 بطولات تضاف لرصيده الشخصي.

وكتب الغول على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: ” مغامرة جديدة وتحدي آخر ورهان هو الأكبر على الصعيد الشخصي دخلته العام الماضي عندما شاءت الأقدار أن أكون لاعباً محترفاً في صفوف طائرة فريق الترجي الرياضي التونسي”.

وتابع :”مسيرتي خارج الديار كان لا بد فيها من التضحية بالكثير والكثير لكسب المهم وتحقيق الأهم وهو اكتساب الخبرة والاحتكاك؛ موسم رياضي أفتخر به، لأنه مليء بالتحديات والصعوبات وبفضل الله كنت فيه راضياً عن نفسي.

وأوضح : “في تونس كانت تجربتي الاحترافية الأولى خارج البلاد عززت رصيدي الرياضي والاجتماعي. موسم 2018/2019 مع الترجي التونسي توّجت فيه ببطولة الدوري، والكأس التونسي، وكأس السوبر التونسي، ولقب المركز التاني عربيا، وعلى الصعيد الشخصي أخيراً عانقة المراد والحلم الذي راودني وهو التتويج بلقب أفضل لاعب مركز 3″سنتر” عربي”.

واختتم الغول حديثه :” لا أخفي عليكم سرًّا الغُربة وتغيّر الأجواء والمناخ والبيئة الرياضية أشياء كانت صعبة عليّ في البداية؛ ولكن هذه المصاعب تبدّدت يوماً بعد آخر، واتخذت منها نقطة تحول في مسيرتي الرياضية نحو الهدف المنشود، تأقلمت مع الأجواء وتعرفت على أصدقاء جدد، مدربين، رياضيين وغير رياضيين كان لهم دور كبير في دعمي وتحفيزي وأيضا عائلتي كانت هي السّند والداعم الرئيسي لي ولله الحمد لم أبخل على هذا المعروف ولم أخيب ظن جمهورنا العريق والأحبة والأصدقاء وزملائي الرياضيين ومتتبعين كرة الطائرة ولكل من تمني ليا التوفيق والنجاح”.

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