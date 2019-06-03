ليبيا تشارك في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية

أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية، اليوم الأحد، عن مشاركة وفد من فرسان المتوسط، في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية التي ستنطلق بالرأس الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وتستضيف مدينة سال بدولة الرأس الأخضر ، دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية، في الفترة من ١٤ إلى ٢٤ يونيو الجاري.

وتشمل دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، عدة ألعاب هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتية والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.

ومن المقرر أن يتم منح التطعيمات اللازمة لجميع أفراد البعثة من لاعبين ومدربين وإداريين قبل السفر إلى الرأس الأخضر.

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