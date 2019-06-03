المصري إيهاب جلال يجدد اتصالاته مع الأهلي طرابلس لضم “طقطق”

جدد المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، اتصالاته مع إدارة النادي الأهلي طرابلس من أجل حسم ضم اللاعب مفتاح طقطق، مهاجم الزعيم، لصفوف الفريق المصري في موسم الانتقالات الصيفية.

وكان مدرب الأهلي طرابلس السابق قد خطاب إدارة الاهلي طرابلس من قبل من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أنه لم يتلقى ردًا رسمياً من إدارة الأهلي طرابلس حتى الآن، الأمر الذي دعاه لتجديد اتصالاته مع إدارة النادي من أجل حسم الأمور بضم اللاعب بشكل نهائي من عدمه.

وتأتي رغبة جلال في ضم “طقطق” لقناعاته بمستوى اللاعب، حيث تولى المدرب المصري تدريب الأهلي طرابلس وقدم اللاعب مستوى مميز مع جلال في بطولة الدوري والبطولة العربية للأندية.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في بطولة الدوري المصري برصيد 52 نقطة ويسعى إلى تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية لينافس الموسم المقبل على المراكز الأولى والمؤهلة للبطولات الأفريقية.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في بطولة الدوري المصري برصيد 52 نقطة ويسعى إلى تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية لينافس الموسم المقبل على المراكز الأولى والمؤهلة للبطولات الأفريقية.

كما أن الفريق المصري مرشح لخوص بطولة الكونفيدرالية الافريقية في الموسم المقبل أو البطولة العربية، وهو ما يستدعي التعاقد مع لاعبين أصحاب إمكانيات عالية ولديهم الخبرة الكافية بالبطولات الأفريقية وهو ما يتوافر في طقطق.

يذكر أن طقطق البالغ من العمر 23 عاما انتقل للأهلي طرابلس في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي النصر بعدما قدم معه عدة مواسم مميزة توجها معه بالفوز بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الماضي 2017 / 2018 تحت قيادة المدرب الوطني المخضرم فوزي العيساوي.

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