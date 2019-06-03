انطلاق ممثلي ليبيا في بطولة العالم للقوة البدنية إلى السويد

أخبار ليبيا24- خاص

انطلق ممثلي ليبيا في لعبة القوة البدنية للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدينة المقامة في السويد والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء حيث وصلوا إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

وقال الحكم الدولي خالد عبدالسميع مخلوف إن ممثل ليبيا الوحيد في لعبة القوة البدنية عبدالله المغربي حيث سيلعب في وزن 120 مستر 3.

وأوضح مخلوف أنه نتيجة اوضاع البلاد تم رفض تأشيرات قبول باقي المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية في السويد .

وأشار الحكم الدولي إلى أنه سيمثل ليبيا بعد أن تم ترشحيه ضمن الحكام الذين سيحكمون في منافسات هذه البطولة العالمية.

وأفاد مخلوف أن ممثل الاتحاد الليبي للقوة البدنية في بطولة العالم في السويد الصديق الورفلي كان في استقبالهم وتم ترتيب كافة الأمور.

يشار إلى أن بطولة العالم للقوة البدنية تنطلق يوم غد الثلاثاء 04 مايو الجاري وتستمر حتى منتصف الشهر ذاته.

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