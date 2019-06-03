ليفربول يحصن كلوب

يستعد توم ويرنر رئيس نادي ليفربول لتقديم عقد جديد للمدرب الألماني يورغن كلوب المتوج حديثا بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين دون رد إلى ما بعد سنة 2022

قرار التمديد جاء كنوع من المكافأة حيث يحصل الألماني على 7 ملايين يورو سنويا، كما يضمن التجديدُ الإبقاء على المدرب الألماني أطول فترة ممكنة علما بأن عقد كلوب ينتهي بعد 3 سنوات

وأحدث العبقري الألماني كما يطلق عليه في ليفربول ثورة في النادي فور قدومه حيث أعاد الريدز إلى واجهة المنافسة وإلى منصات التتويج بعد سنوات عجاف .

يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة واحتل وصافة المسابقة الموسم الماضي أمام ريال مدريد كما حل الفريق في وصافة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي البطل

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