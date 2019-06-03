اختتام دوري مزدة الرمضاني

شهد ملعب العرقوب الشرقي بمدينة مزدة المباراة النهائية لدوري مزدة الرمضاني لكرة القدم.

وقد جمعت الليلة الأخيرة للبطولة فريقي حي أبو سبيطة والفالوجة في مباراة قوية شهدت من فنون الكرة الكثير وحضرها جمهور كبير من أهالي المدينة من مختلف الأعمار.

وقد بدء الدوري في بداية الشهر الفضيل حيث خلق المتعة لأهالي المدينة وسط أجواء إيجابية، ضمت الجميع تحت سقف الرياضة والروح الرياضية.

و تخلل الليلة الختامية سحب على جوائز للجمهور بين شوطي المباراة وسط أجواء احتفالية وفي نهاية الحفل سلمت كأس البطولة للفريق المتوج فريق الفالوجة إضافة إلى شهادات التقدير للجنة المشرفة على البطولة.

هذا وتشهد جل المدن والقرى الليبية أنشطة رياضية رمضانية واسعة وكبيرة هذا الموسم.

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