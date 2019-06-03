اختتام دوري حي الطيوري

اختتمت بملعب “حي الطيوري” فعاليات دوري كرة القدم الخماسية في نسخته التاسعة عشرة؛ بحصول فريق “القلعة” على “كأس الدوري”، بعد تفوقه على فريق “القمة” بهدفين مقابل لا شيء

وشارك في “دوري الطيوري” عشرون فريقا ومئتي شاب من مختلف أحياء ومناطق مدينة سبها؛ من ضمنهم عدد من لاعبي “الدوري الممتاز” وتحصل اللاعب “صالح الزين” على جائزة أحسن حارس مرمى باثنين وثلاثين تصديا ناجحا.

سجل خلال البطولة مئتان وتسعة عشر هدفا في ثماني وأربعين مباراة النصيب الأكبر منها لصالح فريق “شباب مرزق” بانتصاره على فريق حي الكرامة بسبعة عشر هدفا مقابل لا شيء؛

وتسلم كل لاعب من الفريق الفائز مبلغ مئة دينار وميدالية ذهبية، بالإضافة إلى سيارة كجائزة مع كأس الدوري للفريق. أما الفريق الفائز بالترتيب الثاني فكانت جائزته خمسين دينارا بالإضافة إلى الميداليات الفضية.

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