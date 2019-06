قام النجم البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بالرد على اتهامه باغتصاب امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي.

حيث قال نيمار في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”:

“اعتباراً من الآن، سأكشف عن كل شيء، سأنشر المحادثة التي دارت بيني وبين المرأة، كل اللحظات التي دارت بيننا، والتي كانت خاصة، من الضروري أن أكشف عنها لإثبات ما حدث بالضبط”.

وأضاف نجم “السيليساو”:

“ما حدث مغاير تماماً لما يقولونه ويتحدثون عنه، أشعر بغضب شديد في هذه اللحظة”.

وتابع نيمار:

“إنني أواجه اتهاماً بالاغتصاب، إنها كلمة ثقيلة وأمر قوي للغاية، لكن هذا ما أواجهه حالياً، لقد تفاجأت، إنه أمر سيء ومحزن للغاية أن أسمع ذلك، لأن من يعرفني يعلم جيدا كيف هي شخصيتي ونزاهتي، ويعلم أنني لا يمكن أن ارتكب مثل هذا الفعل”.

كما أكد صاحب الـ27 عاماً، أن هناك أشخاصاً يريدون استغلال وابتزاز آخرين.

هذا ويواجه نيمار، الذي يستعد حالياً مع منتخب بلده البرازيل لخوض نهائيات كوبا أمريكا، التي تنطلق في الـ14 من الشهر الجاري، يواجه تهمة اغتصاب امرأة في باريس، وذلك وفقاً لبلاغ قدم في مركز شرطة بساو باولو الجمعة الماضي.

The post نيمار يكشف عن تفاصيل جديدة في تهمة اغتصابه لسيدة فرنسية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا