بيكنباور يتمنى كلوب مدربا للبايرن

عبر النجم السابق للكرة الألمانية فرانز بيكنباور عن مدى تقديره لموهبة يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي وأمنيته بأن يقود بايرن ميونخ ذات يوم

وبعد تتويج الريدز السبت المنقضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين أدلى أسطورة كرة القدم البافارية أنه لا يتمنى شيئا سوى رؤية كلوب يقود يايرن مينوخ في يوم من الأيام وأكد العملاق بيكنباور أن المدير الفني للريدز أحد أفضل المدربين في العالم بأساليبه وأفكاره المختلفة والتي ستضيف للكرة الألمانية وأكمل لأن ذلك ظهر جليا عندما كان يورغن كلوب ضمن فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند حيث نجح في تغيير إيقاع اللعب وسرعة مهاجميه في مواجهة المنافسين

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