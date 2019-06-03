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بيكنباور يتمنى كلوب مدربا للبايرن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر النجم السابق للكرة الألمانية فرانز بيكنباور عن مدى تقديره لموهبة يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي وأمنيته بأن يقود بايرن ميونخ ذات يوم

وبعد تتويج الريدز السبت المنقضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين أدلى أسطورة كرة القدم البافارية أنه لا يتمنى شيئا سوى رؤية كلوب يقود يايرن مينوخ في يوم من الأيام وأكد العملاق بيكنباور أن المدير الفني للريدز أحد أفضل المدربين في العالم بأساليبه وأفكاره المختلفة والتي ستضيف للكرة الألمانية وأكمل لأن ذلك ظهر جليا عندما كان يورغن كلوب ضمن فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند حيث نجح في تغيير إيقاع اللعب وسرعة مهاجميه في مواجهة المنافسين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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