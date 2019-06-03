فان خال ينصح دي ليخت باللعب للسيتي

خرج المدرب الهولندي المعتزل لويس فان خال عن صمته عندما أدلى بتصريحات جريئة عبر صحيفة الغارديان وكان معظم حديثه حول تجربته مع فريق مانشستر يونايتد

حيث وصف تعيين جوزيه مورينهو مدربا للشياطين الحمر بالمثير للاهتمام وبأنه حقق معهم انتصارات كثيرة مع مصروفات كثيرة ولكن مانشستر يونايتد يريد البطولات لا الفوز

وأضاف: لا يُمكن أن يكون الأمر جيداً للفريق عندما يتم النظر له بمنظور تجاري، لن ينجح ولن يتطور في يومٍ ما، أرادوا جوزيه مورينهو وحسناً كان في السوق وتعاقدوا معه

وعن تجربته في بايرن ميونخ قال فان خال: عندما كنت مع الفريق البافاري كان مسؤولو التعاقدات يفهمون في كرة القدم .. أما في مانشستر يونايتد وجدت أمامي شخصا لا يفهم كرة القدم، شخصا كان يعمل سابقا في مصرف استثماري

وعن مواطنه المدافع الشاب دي ليخت قال هو يُمكنه اللعب في برشلونة لأنني لا أُحب مُدافعينهم، يستطيع اللعب معهم، في نفس الوقت هو يستطيع اللعب مع مانشستر سيتي، لو كُنت مكانه؟ حسناً سأُفضّل بيب غوارديولا على ليونيل ميسي

يشار إلى أن لويس فان خال البالغ من العمر 67 عاما اعتزل تدريب كرة القدم.. وكان قد درب مانشستر يونايتد من عام 2014 حتى عام 2016

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