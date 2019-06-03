اليويفا يستعين بالـ”فار” في دوري الأمم الأوروبية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بأنه سيستعين بتقنية الفيديو المساعد للحكام في مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالبرتغال نهاية الأسبوع الجاري .

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أطلع مدربي المنتخبات المشاركة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على اعتماد التقنية وكيفية استخدامها حيث رحب كل من مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيث إضافة إلى مدرب هولندا رومان كومان بالعمل بها حتى نهاية البطولة .

وكانت تقنية الفار قد أستخدمت في نهائيات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا ، وتم العمل بها في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي ، وسيتم الاستعانة بتقنية الفيديو في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

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