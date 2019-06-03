تيغري يتوج بأول ألقابه عبر التاريخ

توج تيغري بكأس الدوري الأرجنتيني في نسخته الأولى بعدما أطاح بالعملاق بوكا جونيورز بهدفين دون مقابل ليسدل الستار على موسم الكرة الأرجنتينية .

وسجل فيديريكو جونزاليس أول أهداف تيغري ليعزز لوكاس جانسون التقدم من علامة الجزاء ليحصد تيغري اللقب الأول في تاريخه بعد 116 عاماً على تأسيسه .

وكان راسينغ كلوب قد نال لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز فيها حصد روزاريو سنترال لقب كأس الأرجنتين وبوكا جونيورز بكأس السوبر الأرجنتيني .

وتلعب 5 أندية في كأس ليبرتادورس لموسم 2020 فيما ستخوض 6 فرق غمار كأس أندية أمم أمريكا الجنوبية المعروفة بـ”كوبا سودأمريكانا” .

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