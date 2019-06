باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع أبرز لاعبي نابولي الإيطالي

قام نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بالدخول على خط التعاقد مع ثنائي نادي نابولي الإيطالي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب خط الوسط البرازيلي ماركيس ألان.

وسيقوم الفريق الباريسي بمحاولة أخرى لضم ألان، بعدما رفضت إدارة نابولي بيع لاعبها البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 50 مليون يورو.

وتدرس إدارة سان جيرمان إمكانية الظفر بخدمات كوليبالي، الذي اختير كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2018/2019.

كما أشارت تقارير إعلامية، إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، لا يخطط لبيع كوليبالي قبل صيف عام 2020، حيث ستصبح قيمة الشرط الجزائي لكسر عقده 150 مليون يورو.

هذا وخاض كوليبالي 35 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي في الدوري، وسجل هدفين وصنع مثلهما، فيما لعب ألان 33 مباراة، وأحرز هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

