حي الزيتون يتوج ببطولة الهلال لبراعم كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق أكاديمية حي الزيتون بكأس بطولة الهلال الودية للبراعم مواليد 2006 -2007، عقب تفوقه ففي نهائي البطولة على حساب الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب كرة القدم الخماسية في نادي الهلال .

شهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين لكن فريق أكاديمية الزيتون كان الأكثر إصرارًا في تحقيق اللقب وكان له ما أراد .

ونظمت اللجنة المشرفة على البطولة احتفالية قامت من خلالها بتتويج الفرق أصحاب المراكز الأولى وتكريم اللاعبين الذين تألقوا خلال المنافسات والشخصيات التي ساهمت في أبراز هذه البطولة بشكل مميز .

هذا وشهدت البطولة مشاركة 12 فريق قسمت على مجموعتين تأهل منها 4 فرق للدور الرباعي .

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